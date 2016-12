Fermetures partielles de nuit du pont Vachon de autoroute 13

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe la population qu’il y aura des fermetures partielles de nuit du pont Vachon (autoroute 13), qui enjambe la rivière des Mille Îles et relie les villes de Laval et Boisbriand. Ces interventions, qui s’inscrivent dans le cadre des travaux d’entretien annuel des structures du réseau routier, sont prévues du 25 septembre au 5 octobre 2016. Tributaire des conditions climatiques et des contraintes opérationnelles, cet échéancier pourrait toutefois être révisé.

Gestion de la circulation

Selon l’avancement des opérations, des entraves de nuit d’une ou deux voies sur trois seront nécessaires sur le pont Vachon, selon l’horaire suivant :

En direction nord

Les dimanches, lundis, mardis et mercredis : de 22 h à 6 h;

Les jeudis : de 23 h à 6 h;

Les vendredis : de 23 h à 7 h;

Les samedis : de 23 h à 8 h.

En direction sud

Les dimanches, lundis, mardis et mercredis : de 22 h à 4 h 30;

Les jeudis : de 22 h 30 à 4 h 30;

Les vendredis : de 22 h 30 à 7 h;

Les samedis : de 22 h à 7 h.