Avis public

3088-0397 Québec inc porte à l`attention du public, qu`à titre d`agent de renseignements personnels, elle recueille et détient des données de nature personnelle ou financière sur des individus.



Elle communique à ses clients des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation et de la solvabilité de ces individus.



À la présentation d`un document justifiant de votre identité, il vous est possible de savoir si nous détenons un dossier sur vous et, le cas échéant, de le consulter gratuitement à nos bureaux. La consultation de votre dossier peut également se faire par demande écrite ou téléphonique. Des frais raisonnables peuvent être exigés pour la transcription, la reproduction ou la transmission des renseignements qui y sont contenus.

Il vous est aussi possible, par demande écrite, de faire corriger dans votre dossier des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques ou de les faire supprimer si leur collecte n`est pas autorisée par la loi.



Votre demande doit être adressée à :

Monsieur Mario Major

3088-0397 Québec inc

436 rue De Casablanca

Laval, (Québec), H7K 3N2

Tél : 450-662-3999