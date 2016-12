Opération antidrogue : 7 arrestations

Le Service de police de Laval a procédé hier, à une opération antidrogue reliée au trafic de cocaïne et de crack.



Cette enquête qui a débuté en avril dernier à la suite d’une information reçue du public, s’est conclue par l’arrestation de 7 personnes, la saisie de 6000 dollars en argent, 40 roches de cocaïne et 40 sachets de crack.



Près de 80 policiers du Services de police de Laval, de la Sûreté du Québec, de la police de St-Eustache, de la Régie intermunicipale de police du Lac des Deux-Montagnes et de la police de Mirabel ont travaillé de concert pour procéder aux arrestations et perquisitions.



Les policiers ont exécuté :

· 4 mandats de perquisition dans des résidences

· 5 mandats de perquisitions pour des véhicules.

· 7 mandats d’arrestations et ont été émis pour des infractions en matière de stupéfiants



La majorité des personnes arrêtées comparaîtront ce matin, au Palais de Justice de Laval.



Toute personne désirant communiquer de l'information concernant le trafic de stupéfiants ou tout autre crime peut le faire confidentiellement via la Ligne-Info du Service de police de Laval en composant le 450 662-INFO (4636).