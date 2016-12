Suspects de tentative d’enlèvement à identifier

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public afin d’identifier deux portraits-robots reliés à une tentative d’enlèvement. Nous voulons également retracer l’homme qui a aidé la victime, ainsi que tous témoins qui auraient de l’information reliée à cet évènement.



Le 18 novembre 2016, vers 8 h 35, la victime de 24 ans marchait sur la rue Paradis entre le boulevard Dagenais et St-Elzéar. Le véhicule des 2 suspects s’est stationné près d'elle. Les deux hommes et ont tenté de la faire entrer dans leur véhicule de force. Alerté par les cris de la victime, un homme est arrivé à sa rescousse et les deux suspects l’ont relâchée. Ils ont quitté à bord de leur véhicule.



Description :



Suspect A - Homme, possiblement arabe, teint basané, âgé environ 25-26 ans ;

- 1,75 m (5’ 9"), ± 68 kg (150 lb);

- Cheveux bruns, yeux bruns, parle français avec un accent étranger;

- Portait un manteau sport noir avec col de fourrure et un pantalon jeans pâle.



Suspect B - Homme, possiblement arabe, teint basané, âgé environ 25-26 ans;

- 1,70 m (5’ 7’’), ± 75 kg (165 lb);

- Cheveux bruns, yeux bruns, parle français avec un accent étranger;

- Portait un manteau sport rouge et un pantalon jeans bleu foncé.





Véhicule suspect : Berline, 4 portes, récente, couleur noire.



Toute information permettant de localiser ou d’identifier ces personnes sera traitée confidentiellement via la

Ligne-Info 450 662‑INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 161120 031.