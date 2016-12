273 fausses identités pour des fraudeurs

Hier matin, le Service de police de Laval a conclu une importante enquête de fraude et de fabrication de fausses pièces d’identité, en arrêtant Iqbal Javaid.

Information provenant du public



Le projet Game Over a débuté grâce aux informations provenant d’Info-Crime.



Les premières informations reçues mentionnaient que deux individus contrôlaient chacun un laboratoire de fausses pièces d’identité et créaient plusieurs identités inexistantes (identités synthétiques) pour obtenir du crédit des institutions financières.

Conclusion d’une vaste enquête



Le 22 septembre 2016, les policiers ont procédé à une perquisition au domicile du suspect principal MIAN Suhail. La véritable identité de ce fugitif américain était encore inconnue (le FBI a confirmé que cette personne utilisait 4 identités différentes).



Le 11 novembre, MIAN Suhail, a plaidé coupable aux 16 chefs d’accusation pour un total de 600 000$ et est condamné à 30 mois de pénitencier.



Hier, Iqbal Javaid, son complice, a comparu au Palais de justice pour 10 chefs d’accusation totalisant près de 150 000$.



12 institutions financières étaient visées par ces deux hommes : Banque Laurentienne, Banque de Montréal, Canadian Tire, CIBC, Tangerine, Capital one, Desjardins, Banque TD, Chase Bank, Citi banque, Home Dépôt et Banque Royale.

Perquisitions importantes



Ces personnes avaient mis en place un important réseau en créant plus de 273 identités synthétiques et 20 fausses compagnies. Plusieurs dizaines de « kits » de fausses pièces d’identité ainsi que du matériel informatique ayant servi à cette confection ont été saisis. On pouvait également retrouver une centaine de photos de personne en plus d’une centaine de fausses pièces d’identité.



Dans cette enquête, un important laboratoire de fabrication de fausses pièces d’identité fût démantelé :



· 75 000$ en argent comptant

· 6 TPV (terminaux de points de vente)

· Matrices pour faire les fausses pièces d’identité et faux documents

· Une voiture de luxe (100 000$)



Toute autre information relié à ces individus sera traitée confidentiellement via la

Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 160119-026.



Nous souhaitons remercier les institutions financières ainsi que l’Agence des Services frontaliers du Canada (ASFC) qui ont collaboré grandement à cette enquête.



Nous remercions aussi le public qui a dénoncé cette fraude et nous vous rappelons l’importance de dénoncer toute information jugée suspecte via la Ligne-Info mentionnée ci-haut.