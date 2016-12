5 arrestations et saisi de cocaïne à Laval

Le Service de police de Laval a procédé hier à une opération antidrogue reliée à du trafic de cocaïne. Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet DENTAIRE qui a débuté en octobre 2016 à la suite d’informations reçues du public.



Une trentaine de policiers ont participé aux perquisitions des deux résidences ciblées, la première sur la rue des Cormiers, à Laval et la deuxième sur la rue Eadie, à Montréal. Cinq individus, connus de nos services, ont été arrêtés et comparaîtront ce matin au Palais de justice de Laval sous des chefs d’accusations de trafic, de possession, de possession à fin de trafic, possession d’arme et de bris de conditions.



Le résultat de la saisie est de :

près de 245 gr de Cocaïne

quelques centaines de comprimés d’amphétamines

du cannabis

près de 2500$ en argent

des biens infractionnels, dont un véhicule Ford Edge 2014

un poing américain





Toute personne désirant communiquer de l'information concernant le trafic de stupéfiants ou tout autre crime peut le faire confidentiellement via la Ligne info du Service de police de Laval en composant le 450 662‑INFO (4636).