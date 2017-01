Victimes d'extorsion recherchées

Le Service de police de Laval est à la recherche de victimes potentielles de trois prêteurs d’argent qui s’adonneraient à de l’extorsion. Les prêteurs menaceraient, harcèleraient et se livreraient à des voies de fait pour se faire rembourser.



L’enquête démontre que les prévenus contractaient des prêts à des taux d’intérêt illégaux et, parfois, lorsque les clients ne pouvaient pas rembourser, ils les incitaient à commettre des actes criminels tels que des incendies ou encore de la fraude.



Nous avons des raisons de croire qu’il y a d’autres victimes d’extorsion, provenant des régions de Laval et Montréal, entre les années 2011 et 2016.



Christopher Morales-Atkinson, « Chris », 29 ans

Michael John Gordon, « Mike », 33 ans

Avadis Minassian, « Avo », 42 ans



Les prévenus ont tous comparu au Palais de justice de Laval et font face à diverses accusations d’extorsion, d’incitation à commettre un acte criminel et possession de documents frauduleux. Ils seront de retour devant le tribunal les 1er et 14 mars 2017.



Toute information concernant ce dossier sera traitée confidentiellement au 450 662 INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 161214 033.