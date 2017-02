Disparition : Alexandre Vincent

Le Service de police de Laval est à la recherche de Alexandre Vincent âgé de 28 ans. Il a quitté son domicile le 13 février dernier et n’est jamais revenu. Sa famille n’a plus de nouvelle de lui et a des raisons de craindre pour sa sécurité et sa santé.



Description physique:



- Homme de race noire, parle français

- Il mesure 1,88m (6’ 2’’) et pèse 77kg (170 lb)

- Il a les cheveux courts noirs et les yeux noirs

- Oreille gauche percé, cicatrice main droite



Toute information permettant de retracer cet homme sera traitée confidentiellement via la Ligne-Info au450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL170215-032.