Vague de vols dans les restaurants de Laval

Le Service de police de Laval souhaite mettre en garde la population concernant une vague de vols qui sévit présentement dans plusieurs restaurants de Laval.



L’analyse de plus d’une centaine d’évènements survenus dans les 9 derniers mois démontre que les suspects ont tous le même stratagème. Ils ciblent les portefeuilles qui sont facilement accessibles, notamment dans les poches de manteau et veston ou dans les sacs à main laissés sur le dossier des chaises. Une fois en possession des diverses cartes de crédit, plusieurs fraudes sont rapidement commises.



Voici deux d’entre eux, si vous les reconnaissez nous vous invitons à nous contacter confidentiellement au 450 662 INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 160225 057.



Dans le cadre du mois de la prévention des fraudes, des agents d’interventions communautaires feront la tournée des restaurants pour faire visionner le vidéo d’un vol capté par une caméra de surveillance, dans le but de sensibiliser la clientèle à sécuriser leurs biens.