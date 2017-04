Opération concertée des corps policiers de Laval et de la Rive-Nord : 3 arrestations

L’opération de visibilité policière Synergie visant 10 établissements licenciés de la Couronne Nord de Montréal ciblés par les différents corps policiers a été réalisée hier.



Bilan

Au cours de cette opération, 3 arrestations ont été réalisées, notamment pour entrave, voie de fait sur policier et mandat d’arrestation pour bris de conditions. Près d’une quinzaine de policiers provenant du Service de police de Laval, du Service de police de la Ville de St- Eustache, de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes ont été déployés.



But de l’opération

Cette opération menée par l’équipe d’intervention opérationnelle axée sur les phénomènes criminels du Service de police de Laval, Équinoxe, avait pour but d’unir les efforts de différents services afin d’assurer une meilleure visibilité policière dans des endroits ciblés et de renforcer le sentiment de sécurité auprès des citoyens. Ce genre d’opération, qui a débuté en juin 2016, permet de renforcer la présence policière et de concerter les actions des différents corps policiers afin de prévenir tout acte de violence et protéger les citoyens qui visitent les établissements ciblés. Une autre opération est prévue samedi prochain, le 22 avril et d’autres opérations seront menés dans les prochains mois.



Toute information, via la Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou le 911, sera traitée de manière confidentielle. Le service de police de Laval ainsi que les corps policiers de la Rive-Nord invitent la population à dénoncer tout acte de violence.