Opération antidrogue : 14 arrestations dans le milieu du crime organisé

Le Service de police de Laval a procédé, ce matin, à la troisième et dernière phase d’une importante opération liée à la vente et la distribution de drogues sur notre territoire.

L’organisation criminelle était active dans les bars lavallois et en lien avec le crime organisé. Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet Assaut (Section antigang), qui a débuté en mai 2016 à la suite de crimes violents survenus sur notre territoire.



Concernant la 1re phase : le mardi 18 avril dernier, 7 hommes et 1 femme, âgés entre 28 et 48 ans, ont été arrêtés et accusés de trafic ainsi que de possession dans le but de trafic et de production. Près de 120 policiers ont participé à des perquisitions visant sept adresses de la Rive-Nord de Laval : St-Sauveur, St-Donat, Boisbriand, Terrebonne, St-Jérôme et St-Eustache. Les corps policiers suivants ont assisté le Service de police de Laval: Sureté du Québec (enquêteurs et Groupe Tactique d’Intervention GTI), Service de police de la Ville de Montréal (GTI), Service de police de l’agglomération de Longueuil (Groupe d’Intervention), Régie intermunicipale de police Thérèse-De-Blainville, Service de police de la Ville de Terrebonne, Service de police de St-Jérôme et le Service de police de la Ville de St-Eustache.



Concernant la 2e phase : le jeudi 20 avril dernier, 1 homme de 39 ans a été arrêté pour production de cannabis. La perquisition a eu lieu dans la municipalité de Gore par une quinzaine d’enquêteurs de Laval.



Concernant la 3e phase : Ce matin, 3 hommes et 2 femmes, âgées entre 24 et 49 ans, ont été arrêtés pour production de cannabis. Les perquisitions ont eu lieu à Montréal (5 adresses) et à St-Eustache (1 adresse). Plus de 70 policiers ont participé à la dernière phase de cette opération, dont le SPVM et la SQ (GTI), pour les entrées dynamiques dans les résidences.





Bilan final des saisis:

Environ 1000 plants de cannabis (valeur de 1 000 000 $)

Près de 23 Kg de cannabis séchés (valeur de 235 500 $)

Plus de 110 000$ en argent

Environ 235 gr.de cocaïnes (valeur de 20 000 $)

Plus de 100 gr de haschich (valeur de 1500 $)

Environ 1500 comprimés de méthamphétamine (valeur de 7500 $)

Presse, 3 centrifugeuses,1 mélangeur et équipements pour plantation.

Arme et des imitations d’armes

Plusieurs cellulaires





Toute personne désirant communiquer de l'information concernant ce dossier (ou pour tout autre cas de trafic de stupéfiants), peut le faire confidentiellement via la Ligne-Info 450 662‑INFO (4636).