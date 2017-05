Introduction par effraction: Suspect à identifier

Le Service de police de Laval a ouvert une enquête sur une introduction par effraction qui est survenue le 9 mai 2017, au 496 boul. Des Prairies.



Vers 13 h 10, un voisin aperçoit deux hommes marcher vers l’adresse. Ils fracassent la vitre de la véranda à l’arrière de la maison et entrent à l’intérieur. Un témoin les surprend et les deux suspects quittent en courant.



Toute information permettant de faire progresser l’enquête ou d’identifier cet individu, peut être transmise confidentiellement via la Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 170509 041.