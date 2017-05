Suspect recherché pour un meurtre au bar Le Moomba

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public afin de localiser Mohamad Achraf Maatoug, 26 ans.



Le 18 mai 2017 vers 3 h 15, une bagarre a éclaté entre différents individus à l’intérieur du bar Le Moomba. Durant cette bagarre, le suspect aurait poignardé la victime avec une arme blanche et fuit les lieux. Le décès de la victime est constaté à l’hôpital suite à l’évènement.



Les policiers demandent aux personnes qui apercevraient cet homme de communiquer immédiatement avec le 911. Il est considéré violent et armé.



Description:

- Homme, race blanche

- Mesure 1, 80 m (5’ 11’’) et pèse 91 kg (200 lb).





Toute information permettant de faire progresser l’enquête ou de localiser cet individu peut être transmise confidentiellement via la Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 170518 009.