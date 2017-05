Réseau de drogue démantelé

Le Service de police de Laval a procédé, tôt ce matin, à l’arrestation de 13 personnes, âgées entre 18 ans et 54 ans. Ce sont 9 hommes et 4 femmes qui œuvraient dans une organisation de vente et de distribution de stupéfiants.



Près de 120 policiers ont visité 10 adresses de Laval, Montréal, Boisbriand et Mirabel. Le Service de police de Laval a été assisté de la GRC, du SPVM et de SM Mirabel. L’opération nommée Début a permis de saisir diverses drogues, de l’argent, des véhicules ainsi que des biens meubles (biens infractionnels provenant des produits de la criminalité).



L’enquête, débutée en novembre 2016, visait des vendeurs à Laval qui se procuraient des stupéfiants à Montréal et à Mirabel.

Les membres de ce groupe sont majoritairement connus de nos services et possédant des antécédents judiciaires divers ou en semblables matières.

Des 13 personnes arrêtées, 9 vont comparaitre à la cour demain en matinée, les autres ayant été libéré sommation.



Ligne-Info

Toute personne qui désire fournir de l’information permettant de faire progresser l’enquête, peut le faire de façon confidentielle via la Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL150312057.