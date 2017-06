Arrestation reliée à une tentative de meurtre au métro Cartier

Le Service de police de Laval a procédé à l’arrestation de Dylan Denis, âgé de 20 ans, pour une tentative de meurtre survenue au métro Cartier.



Le 30 mai 2017, vers 00h30, à la suite d’une altercation verbale au Terminus Cartier avec d’autres individus, la victime et ses amis se sont déplacés de l’autre côté du boul. des Laurentides, où se trouve la deuxième entrée du métro Cartier. Le suspect, arrivé sur place, a fait feu en direction du groupe et a atteint la victime à l’abdomen. Dylan Denis s’est livré lui-même au service de police de Laval.



Il a comparu hier après-midi sous des chefs d’accusation de tentative de meurtre, d’avoir déchargé une arme à feu, de voies de fait graves et de bris de probation. Dylan Denis est connu du Service de police de Laval.



Toute personne ou témoin ayant des informations concernant ce dossier peuvent nous les transmettre, de façon confidentielle, à la Ligne-Info du Service de police de Laval au 450 662‑INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 170530 004.