Ville de Laval et ses policiers en arrivent à une entente négociée

La Ville de Laval prend acte du résultat du vote des membres de la Fraternité des policiers de la Ville de Laval qui ont accepté, dans une très large majorité, l’entente au sujet de la nouvelle convention collective et de la restructuration du régime de retraite. Cette nouvelle est reçue de façon très favorable par les autorités de la Ville qui ont toujours cru que la négociation était la meilleure des voies pour en arriver à une entente.



« J’ai toujours eu confiance au processus de négociation et, aujourd’hui, je me réjouis de cette excellente nouvelle. Le processus sera officialisé lors de la prochaine séance du comité exécutif, le mercredi 14 juin, par la signature formelle de l’entente. En plus de la signature de la convention collective, nous en sommes arrivés à une entente en matière de gestion du fonds de pension, et ce, en tout respect des mêmes paramètres qui nous avaient guidés pour nos ententes avec l’ensemble de nos autres groupes d’employés », a déclaré Marc Demers, maire de Laval.



Pierre Brochet, directeur du Service de police, affirme quant à lui : « Durant les longues négociations, les Lavallois ont toujours pu compter sur des policiers présents et engagés. Je tiens d’ailleurs à les remercier publiquement pour la qualité constante des services offerts aux citoyens ».