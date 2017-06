5 arrestations : vol de courrier et fraude de cartes de crédit

Le Service de police de Laval a procédé à l’arrestation de 5 suspects pour des vols de courrier et des fraudes de cartes de crédit.



Le 25 mai dernier, 2 perquisitions ont eu lieu dans le secteur Chomedey, à Laval, à la suite d’une enquête concernant des vols de courrier dans les boîtiers postaux. Les sujets se présentaient dans les immeubles à logements pour voler le courrier. Ils s’emparaient des cartes de crédit ainsi que des renseignements nominatifs des résidents. À partir des renseignements, ils activaient les cartes et commettaient plusieurs fraudes avant que son détenteur officiel ne soit avisé par son institution financière. Lors des perquisitions, du courrier ainsi que des cartes de crédit qui n’appartenaient pas aux individus ont été retrouvés. Ce dossier a été résolu après 2 mois d’enquête.



Le suspect principal :

· Jean-Michel LAVALLÉE, 28 ans : détenu depuis son arrestation

· son enquête sur remise en liberté a eu lieu hier, le 8 juin 2017. Il restera détenu jusqu’à son enquête pro forma, le 13 juin.

Jean-Michel Lavallée, avait déjà des conditions à respecter pour plusieurs introductions par effraction dans des écoles en 2014. Il a comme condition de ne pas entrer en contact avec son principal complice Dylan Denis, suspect de la tentative de meurtre au métro Cartier le 30 mai dernier : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/microsite-police/arrestationtentativedemeurtre.aspx





Les 4 autres suspects:



· Mélodie STE-MARIE LEFEBVRE, 20 ans : libérée par la Cour le 29 mai avec des conditions à respecter et reviendra à la Cour le 30 août 2017

· Alexandre BAILLET, 25 ans : libéré par la Cour le 29 mai avec des conditions à respecter et reviendra à la Cour le 30 août 2017

· Ralph Isaï LABADY, 26 ans : libéré par la Cour le 29 mai avec des conditions à respecter et reviendra à la Cour le 30 août 2017

· Sébastien KHATCHIRIAN, 24 ans : arrêté le 29 mai et reviendra à la Cour le 5 juillet 2017



Conseils aux citoyens

Le meilleur conseil de prévention à retenir est d’aller récupérer son courrier quotidiennement.

Si vous croyez avoir été victime d’un vol de courrier, communiquez avec votre poste de quartier afin de faire prendre un rapport : https://www.laval.ca/police/Pages/Fr/nous-joindre.aspx

Les enquêteurs de la Section des crimes généraux travaillent conjointement avec les enquêteurs de Poste Canada. Pour plus d’information et pour des conseils de prévention sur le vol et les fraudes :

http://www.laval.ca/police/Pages/Fr/fraude-identite.aspx



Toute personne ayant des informations concernant ce dossier peut nous les transmettre, de façon confidentielle, à la Ligne-Info du Service de police de Laval au 450 662‑INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 170328 069.