Robert Bordeleau remporte sa cause contre le Groupe Nissi

La compagnie RBS International et son propriétaire, l’ex-chef du parti Au Service du citoyen, Robert Bordeleau, ont eu gain de cause dans le procès les opposant à Groupe Nissi le 25 avril dernier.

Le processus d’arbitrage commercial débuté en 2011, après plus de six ans de procédures, de mesures dilatoires de la partie adverse et de délibérations s’est finalement conclu par un jugement décisionnel et sans appel en faveur de la compagnie de Robert Bordeleau.

Celui qui s’est présenté à la mairie de Laval en 2013 annonce aujourd’hui sa fierté d’avoir remporté cette bataille juridique. « Je me suis battu pour moi, pour ma famille, pour ma compagnie et pour ma réputation. David a remporté une autre bataille contre Goliath. Je suis très heureux de la décision qui a été rendue », déclare-t-il.

Rappelons qu’en 2013, lors des élections municipales, des allégations avaient lancées mentionnant que RBS International devait une importante somme d’argent à Revenu Québec pour des taxes non-payées. Celui-ci s’était défendu en affirmant que son entreprise avait été victime de fraude, mais sa version avait été mise en doute, ce qui laissait croire qu’il était le fraudeur, contrairement à ce qu’affirme le jugement rendu récemment.