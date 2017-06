Diffusion d’un portrait-robot à la suite d’une agression sexuelle

Le Service de police de Laval demande aujourd’hui l’aide de la population en publiant un portrait-robot d’un suspect qui a commis une agression sexuelle.



Le 15 mai 2017, vers 19h30, la victime était à bord d’un autobus de la S.T.L. qui venait de quitter la station de métro Côte Vertu. Le suspect se trouvait à l’arrière de l’autobus et il s’est mis à fixer la victime du regard. Il s’est dirigé vers elle et lui a tenu des propos déplacés. Il a également tenté de l’embrasser sur la bouche à plusieurs reprises. La victime a réussi à le repousser avec l’aide d’un autre passager.

Le suspect s’est déplacé vers le centre de l’autobus et quelques minutes plus tard il est descendu à l’intersection du boul. Lévesque et de la 73e avenue dans le secteur de Chomedey.



Description :



- Homme âgé d’environ 46 ans

- Mesure 1,70 m (5’7’’) et pèse 80 kg (176 lb)

- Peut porter une barbe « pinch » courte avec une moustache

- Cheveux châtains

- Portait une veste noire





Toute information concernant ce dossier sera traité confidentiellement via la ligne info au 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant

le dossier LVL 170516 041.