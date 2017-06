Policiers à vélo dans les rues de Laval

À l'approche de la période estivale, le Service de police de Laval déploie sa patrouille à vélo, et ce, jusqu'au 14 septembre. Au total, 12 policiers patrouillent dans les lieux publics, les parcs, les berges et les pistes cyclables du territoire. De plus, ils assurent la sécurité dans les événements en plein air, les spectacles et autres rassemblements publics.



La patrouille à vélo a pour mission d'intervenir en cas de désordres urbains et d'incivilités dans les lieux publics. Leur mandat : faire respecter la réglementation municipale et le Code criminel, ainsi qu'assurer la quiétude des citoyens lavallois. Les policiers de Laval assurent aussi de faire respecter la règlementation municipale sur les parcs, notamment les heures de fermeture.

N'hésitez pas à venir discuter avec les policiers à vélo​



Lorsque vous croiserez les policiers à vélo cet été, venez échanger avec eux sur des situations que vous observez dans votre quartier ou sur tout autre sujet de sécurité qui vous préoccupe.

Le partage de la route est souhaité entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes



La cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes est un défi de taille pour tous les milieux urbains. C'est pour cette raison que la patrouille à vélo assurera aussi la sécurité de tous en répondant aux plaintes et en réglant certains conflits qui pourraient survenir dans les parcs.

Pour des conseils de sécurité et pour en savoir plus sur les règlements pour les piétons, nous vous invitons à visiter la section Prévention du site Web du Service de police. ​

Les conseils de nos partenaires

Avant de prendre la route, prenez le temps de vous remémorer les consignes liées à la bonne pratique de cette activité physique.