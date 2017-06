La patrouille nautique sécurisera les cours d’eau cet été

La patrouille nautique du Service de police commencera à sécuriser les cours d’eau à compter du samedi 24 juin 2017. Les patrouilleurs seront présents jusqu’en septembre pour veiller au respect de la réglementation relative à la navigation de plaisance, et ce, pour éviter les incidents qui pourraient survenir sur l’eau.



Endroits ciblés

Principalement, les policiers naviguent là où l’on retrouve le plus de plaisanciers, soit sur la rivière des Prairies en amont et en aval du barrage hydro-électrique jusqu’au lac des Deux-Montagnes. Ils seront aussi présents sur la rivière des Mille-Îles.



Prévention

En plus de répondre aux appels d’urgence, les patrouilleurs effectuent des opérations de prévention et de surveillance sur les plans d’eau navigables. Ils assurent aussi une présence policière afin de prévenir les accidents, puisque plusieurs particularités des cours d’eau de Laval sont souvent inconnues des plaisanciers, notamment des chenaux étroits, le niveau d’eau faible et variable ainsi que la température froide.



Conseils

Les policiers offrent quelques conseils aux plaisanciers :

Avoir en sa possession une preuve de compétence

Avoir suffisamment de vestes de flottaison individuelles en bonne condition et adaptées à la taille de chaque personne à bord

Ne pas conduire avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue