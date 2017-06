Arrestation d’un suspect de tentative de meurtre survenue en 1995

Le Service de police de Laval vient de procéder à l’arrestation de Sylvain Belisle, âgé de 50 ans, pour une tentative de meurtre commise il y a plus de 20 ans, dans le secteur Ste-Rose. Dans la nuit du 11 août 1995, vers 1 h 15, la victime, alors agent des services correctionnels québécois, dormait tranquillement à son domicile lorsque le suspect se serait introduit chez lui et l’aurait poignardé à l’abdomen, pendant son sommeil.



À ce moment, plusieurs techniques d’enquêtes avaient été déployées afin de résoudre ce dossier, sans succès. Cependant, grâce aux nouvelles technologies, des analyses de certaines pièces à conviction, saisies à l’époque, ont récemment permis d’identifier Sylvain Belisle comme étant l’auteur de ce crime.



Sylvain Belisle était connu de notre Service pour des dossiers d’introduction par effraction. Il a été interrogé par nos enquêteurs et il a comparu, aujourd’hui, au Palais de justice de Laval, sous des accusations de tentative de meurtre, de voies de fait grave et d’introduction par effraction.



Toute personne ou témoin détenant des informations concernant ce dossier peut nous les transmettre, de façon confidentielle, via la Ligne-Info du Service de police de Laval au 450 662‑INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LV1 950811 005.