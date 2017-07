Suspect de menace de mort et vol recherché

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public dans le but d’identifier un suspect ayant proféré des menaces de mort et commis un vol à l’hôtel Best Western, situé au 3655 Autoroute 15.



Le 30 mai 2017, le suspect est entré à l’intérieur de l’hôtel Best Western par une porte de secours et s’est dirigé vers une machine distributrice au sous-sol. Il a réussi à l’ouvrir en y causant des dommages et il a volé l’argent qui se trouvait à l’intérieur.

À l’arrivée du propriétaire sur les lieux, il aperçoit le suspect qui prend la fuite. Alors qu’il le prenait en photo, le suspect l’a menacé de mort.



Toute information permettant d’identifier ce suspect sera traitée confidentiellement via la Ligne-Info au 450 662‑INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 170522 006.