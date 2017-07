Suspecte de fraude recherchée

Le Service de police de Laval demande l’aide du public afin d’identifier une femme qui aurait commis une fraude par carte de crédit dans une Banque Royale RBC, en date du 20 avril dernier.



Entre le 27 mars et le 17 avril 2017, le plaignant a commandé une carte de crédit alors qu’il se trouvait en voyage, à l’extérieur de la province. Une fois revenu, il n’a pas trouvé la dite carte dans son courrier. Toutefois, au début du mois de mai, il a reçu un relevé de transaction, indiquant que 2 montants de 500$ avaient été retirés. Comme le plaignant a été victime de vol de courrier et n’a jamais été en possession de la carte, il n’a pas non plus effectué ces transactions. À la suite du dépôt de la plainte, des images de la caméra de surveillance de la Banque Royale RBC de St-Eustache ont permis de voir la suspecte qui aurait retiré un des montants de 500$.



Toute information permettant d’identifier cette suspecte sera traitée de façon confidentielle via la ligne info au 450 662‑INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 170512 023.