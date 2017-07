Suspect d’action indécente recherché

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public dans le but d’identifier un suspect qui se serait exhibé devant deux femmes et des enfants, sur le boul. des Laurentides, dans le secteur de Vimont.



Le 17 juin 2017, vers 13h15, le suspect aurait suivi la plaignante d’un commerce à son véhicule où prenaient place une amie et des enfants. Il se serait alors exhibé en commettant des gestes indécents. Une autre plaignante aurait également vu cet homme, à Auteuil, quelques heures auparavant. Des paroles indécentes auraient alors été adressées à cette dernière.



Description



- Homme de race blanche, ±50 ans

- 1,93 m (6’4’’) costaud, bedonnant

- Parle français et anglais

- Cheveux noirs, courts







Toute information permettant d’identifier ce suspect sera traitée confidentiellement via la Ligne-Info au 450 662‑INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 170617 029.