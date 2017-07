Proxénétisme : 6 ans et demi de prison

Le Service de police de Laval désire informer la population que Frédérick Francillon, 36 ans, a reçu le 12 juillet, une sentence de 78 mois de prison pour proxénétisme et voie de fait.



Francillon, connu de nos services en matière de violence, a plaidé coupable à des accusations de proxénétisme et de voie de fait envers sa conjointe, âgé aujourd’hui de 27 ans. L’enquête avait permis de démontrer qu’il avait forcé la victime à se prostituer pendant 7 ans et qu’il s’était livré à des voies de fait envers elle dans les années précédant son arrestation en 2015.



Nous invitons les gens qui auraient de l’information concernant toutes activités criminelles, à nous contacter confidentiellement via la Ligne-Info 450 662‑INFO (4636) ou le 911 en mentionnant.