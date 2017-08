Récidiviste d’introduction par effraction arrêté : on demande l’aide du public

Le Service de police de Laval demande l’aide du public pour transmettre des informations sur Michel Métivier, âgé de 43 ans, qui aurait commis plusieurs dizaines d’introductions par effraction sur le territoire de Laval. Selon l’enquête, le suspect aurait commis plusieurs autres introductions par effraction en périphérie de Laval. Des éléments de l’enquête nous laissent croire que des témoins aurait pu voir le suspect commettre une infraction.



Rappel des faits

Le 8 août dernier, notre Service a procédé à l’arrestation de Michel Métivier pour introduction par effraction, entrave, s’être présenté faussement comme un agent de la paix et conduite de véhicule dans le but de fuir (poursuite policière occasionnant un accident). À la suite d’une interception au Code de la sécurité routière (CSR), le prévenu s'est identifié sous un faux nom. Il a présenté un insigne de la GRC et pris la fuite. Une courte poursuite policière s'est enclenchée. L’individu a alors quitté son véhicule en mouvement en heurtant un véhicule stationné, s’est enfuit à pied et s’est introduit à l’intérieur d’une maison. À la suite du dépistage du maître-chien, Michel Métivier a été arrêté. Il a comparu le 10 août et reviendra à la Cour du Québec pour son enquête caution le 8 novembre prochain.



En liberté illégale et recherché

La libération conditionnelle de Michel Métivier était révoquée depuis 8 mois. Celui-ci purgeait une peine de détention fédérale de près de 12 ans pour des introductions par effraction. Il se retrouvait donc en liberté illégale. Depuis sa sortie de prison, en octobre 2016, des correspondances d’ADN ont permis d’identifier positivement Michel Métivier sur 2 introductions par effraction à Laval.

Michel Métivier 43 ans

Race blanche

Mesure 1 m 75 et pèse 80 kg

Cheveux gris et yeux bruns

Parle français

Toujours une allure distinguée



Toute personne désirant communiquer de l'information concernant ces dossiers, peut le faire confidentiellement via la Ligne-Info du Service de police de Laval en composant le 450 662‑INFO (4636).