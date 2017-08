Un homme écope de 16 mois de prison pour 65 vols dans des téléphones publics

Le Service de police de Laval a procédé à l’arrestation de Stéphane Sauvé, âgé de 48 ans, pour 37 vols et méfaits sur des téléphones publics de Laval en février dernier. Devant la Cour du Québec, hier matin, il a reçu sa sentence de 16 mois de prison.



Les faits

Le 10 février 2017, vers 7 h, le suspect a été arrêté en flagrant délit alors qu’il vidait le contenant de monnaie du téléphone dans une cabine du secteur de Chomedey. À la suite aux nombreux méfaits, débutés en juin dernier, une enquête en collaboration avec l’équipe de sécurité de Bell a aidé à mettre la main au collet de Stéphane Sauvé.



Le prévenu a été formellement accusé mardi le 13 février pour vols, méfaits, bris de condition et possession d’outils de cambriolage. À la suite de la confirmation du DPCP, il a également été accusé des 28 événements répertoriés sur le territoire de Montréal. Il est détenu depuis son arrestation. Les dommages s’élèvent à 109 000$ et le montant du vol à 6000$.



Toute information reliée à un crime sera traitée confidentiellement via la Ligne-Info au 450 662‑INFO (4636) ou le 911.