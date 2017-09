Fermeture de rues à Laval dans le cadre du tour cycliste Laval à vélo

Le 17 septembre entre 7 h 30 et 13 h 30, la tenue de la 3e édition du tour cycliste Laval à vélo entraînera la fermeture de nombreuses rues et des entraves au stationnement sur la pointe est de l’île pour permettre le passage des cyclistes. La Ville de Laval invite donc les citoyens à planifier leurs déplacements pour éviter tout désagrément et à bien suivre les indications afin d’assurer le bon déroulement de l’événement. La collaboration de tous est essentielle.



En toute sécurité

Bénévoles et policiers assureront la sécurité de tous pendant l’événement. Un contrôle de la circulation sera fait à toutes les intersections en bordure du parcours.



Transport en commun

Le service de la Société de transport de Laval sera perturbé en raison de l’événement. Pour toutes questions, visitez stl.laval.qc.ca ou communiquez avec le Centre contact clients au 450 688-6520.