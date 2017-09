Voleur de bijoux recherché à Laval

Le Service de police de Laval relance les recherches pour un suspect de vol qualifié survenu il y a 5 ans, à la bijouterie Ernest Robert, située au 5535 boul. des Laurentides. Un des deux suspects demeure toujours non identifié.



C’est le 19 octobre 2012, vers 17 h 50, que deux suspects se sont présentés à la bijouterie. En possession de machettes, ils ont violenté les deux victimes en plus de les menotter. Les suspects ont fait ouvrir le coffre et volé le contenu ainsi que les présentoirs à bijoux. Les mêmes suspects s’étaient présentés deux jours avant pour y faire un dépôt sur un bijou.



L’un des deux suspects, Richardson François, 32 ans, a été arrêté et condamné en juin 2016 pour ce vol, ainsi que pour un autre similaire commis à Montréal, en janvier 2013.



Description :

- Homme race noire, ± 25 ans

- Manteau foncé court, chandail gris avec motifs ombragés devant

- Sac de taille et un bonnet gris, possiblement sur une perruque

Toute personne désirant communiquer de l'information concernant ce dossier, peut le faire confidentiellement via la Ligne-Info du Service de police de Laval en composant le 450 662‑INFO (4636). LVL 121019 084