Suspects de vol qualifié recherchés

Le Service de police de Laval demande l’aide du public afin d’identifier 2 suspects qui auraient commis un vol qualifié à la Place O du Centropolis.



Le 28 mai 2017, à 17h49, 5 amis attendaient leurs parents à la Place O, du Centropolis quand 3 jeunes hommes sont venus à leur rencontre pour leur demander de l’argent. Les victimes ont affirmé ne pas en avoir, mais les suspects sont devenus insistants. Le ton est monté entre les deux groupes. Les victimes ont demandé aux suspects de les laisser tranquilles, mais ceux-ci sont devenus agressifs et ils s’en sont pris physiquement à eux. Une des victimes a sorti son cellulaire pour composer le 911, mais l’un des suspects (no. 2 voir plus bas) lui a arraché des mains et a pris la fuite.



Une arrestation a eu lieu dans ce dossier, mais nous cherchons à identifier les deux autres individus impliqués.



Description des suspects :



Suspect 1 :

Jeune homme d’origine arabe, 16-18 ans

Mesure entre 1 m 78 (5’ 10’’) / 1 m 83 (6‘), mince

Portait un t-shirt noir, un pantalon Adidas rouge avec des lignes blanches sur le côté, une casquette grise et une sacoche en bandoulière.





Suspect 2 :

Jeune homme d’origine arabe, 16-18 ans

Mesure entre 1 m 78 (5’ 10’’) / 1 m 83 (6‘), mince

Cheveux frisés et foncés, style afro

Portait un t-shirt noir avec des manches rayées blanches, un jeans bleu foncé et des souliers noirs avec des semelles blanches





Toute information permettant d’identifier ces suspects sera traitée de façon confidentielle via la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 170528 040.