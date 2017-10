Disparue recherchée à Laval

Le Service de police de Laval est à la recherche de Scarlett Rodriguez, âgée de 17 ans. C’est le 9 octobre dernier qu’elle a été vue pour la dernière fois à son domicile familial. Nous avons des raisons de craindre pour sa sécurité. La jeune fille pourrait se retrouver dans la grande région métropolitaine de Montréal ou à Toronto.



Description physique:



- Jeune fille de race blanche, parle français

- Mesure 1 m 65 (5’ 5’’) et pèse 47 kg (105 lb)

- Cheveux bruns et yeux bruns

- Piercing narine gauche et nombril

- Pourrait porter des lunettes de vision





Toute information permettant de retracer cette jeune fille sera traitée, confidentiellement, via la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 171018-075.