Délit de fuite causant la mort à Laval

Le Service de police de Laval est à la recherche de toute personne qui pourrait fournir de l'information concernant un délit de fuite mortel survenue le 8 novembre, sur l’avenue Marcel-Villeneuve, dans le quartier St-François. Vers 2 h 25, entre la rue de L’Harmonie et la Montée du Moulin, la victime, un homme de 38 ans, a été frappée par un automobiliste qui a immédiatement contacté le 911.



À la suite de l’analyse de la scène et la rencontre de plusieurs témoins, nous sommes en mesure d’affirmer que la victime a été frappée par un autre véhicule avant l’accident rapporté. L’enquête démontre que le premier impact est survenu à une vitesse suffisante pour occasionner des dommages importants à l’avant du premier véhicule ayant heurté la victime.



Nous demandons au public de porter attention à tout véhicule ayant des dommages pouvant correspondre à ce délit de fuite et nous transmettre les informations, aussi anodines soient-elles, par le biais de la Ligne-Info au 450 662‑INFO (4636) ou le 911.