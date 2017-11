Prenez avis que Marie Lucie VITAL, en son vivant domiciliée au 40, rue d'Aurillac, appartement 2, Laval, province de Québec, H7N 4N8, est décédée à Montréal, le 28 août 2017. Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par les intéressés, à l’étude de Me Claudia RANNOU, notaire sise au 639, Place Publique, Laval, province de Québec, H7X 1G1.



Donné ce 10 novembre 2017.

Me Claudia RANNOU, notaire