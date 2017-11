Avis d’intention de dissolution

PRENEZ AVIS que la personne morale TABLE DE CONCERTATION AGROALIMENTAIRE DE LAVAL (TCAAL), ayant son siège au 100-1555 Boulevard Chomedey, à Laval, Province de Québec, H7V3Z1, Canada, a déclaré son intention de se liquider ou de demander sa liquidation, de se dissoudre ou de demander sa dissolution. Est produite à cet effet la présente déclaration requise par les dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P‑44.1).



Saint-Constant, ce 2 novembre 2017

AVOCATS JURIPOP INC.

Me Alain M. Gaulin, Avocat