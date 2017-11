Point de vente de Fentanyl, perquisitionné

Tôt vendredi matin dernier, le Service de police de Laval a procédé à une perquisition de drogue sur la rue Milan, dans le secteur Vimont, pour un point de vente allégué de Fentanyl. Un homme de 25 ans a été arrêté et devra comparaître sous des chefs d’accusation de possession dans le but de trafic et de possession d’arme. Le projet Alligator a débuté à la suite d’une information reçue du public et l’enquête s’est conclue très rapidement, en une semaine.



Bilan de la saisie :



- 130 comprimés CDN80 (Fentanyl)

- 59 comprimés de méthamphétamine

- 327 comprimés d’ordonnance

- Plusieurs cellulaires

- 6905$ en argent canadien

- 100 Euros

- Poing américain



Toute personne désirant communiquer de l'information concernant du trafic de stupéfiants, ou tout autre crime, peut le faire, confidentiellement, via la Ligne info du Service de police de Laval en composant le 450 662‑INFO (4636). Dossier LVL 171108 056