Vendeurs de stupéfiants arrêtés

Le Service de police de Laval a procédé, hier matin, à des perquisitions en matière de drogue sur les territoires de Laval et Saint-Eustache. Huit hommes et deux femmes ont ainsi été arrêtés pour possession et trafic de stupéfiants.



Le projet, nommé « Arielle », a débuté en juillet dernier. L’enquête a permis d’identifier une douzaine d’acteurs dans l’organisation. Un évènement d’agression armée, sur l’un d’entre eux, au début du mois de novembre, a confirmé la présence d’environ 85 000 $ de diverses drogues chez ce dernier. Sept mandats de perquisition ont été exécutés ainsi que les saisies de six véhicules. Les dix personnes arrêtées ne sont, majoritairement, pas connues de notre Service. Huit sont toujours détenues et comparaîtront ce matin, et deux ont été libérées par sommation.



Bilan des saisies :

- Drogues : Cannabis, Méthamphétamine, Cocaïne, Ecstasy, Crack, Comprimés inconnus.

- Médicaments contrôlés : Viagra, Xanax.

- Billets de banque : ± 13 000 $

- Armes à impulsions électriques : 2

- Faux documents



Toute information concernant le déroulement d’activités criminelles sera traitée confidentiellement via la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier concerné. LVL 170711 033.