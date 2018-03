Suspect de vol qualifié à identifier

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public pour identifier un suspect ayant commis un vol qualifié à la bijouterie Elinor, située au Carrefour Laval.

Le 5 février 2018, à 19h55, le suspect se présente à la bijouterie en demandant des informations concernant une bague. Il demande à la prendre pour l’examiner. La commis lui montre plutôt en l’insérant dans son propre doigt. Le suspect quitte, mais revient 15 minutes plus tard.

Il demande pour voir une autre bague. Lorsque la commis la sort du présentoir, le suspect tente de l’arracher de ses mains et se sauve. Le suspect est monté à bord d’un camion qui l’attendait.

Description du suspect :

- Homme, race blanche, environ 35 ans

- Cheveux bruns rasés

- Mesure 1 m 88 (6’ 2’’) et pèse 90 kg (198 lb)

- Portait un manteau gris foncé avec capuchon en fourrure, des pantalons kakis et des espadrilles noires et blanches

Description du véhicule suspect :

- Pick-up de marque Ford F250 de couleur blanc

- Échappement bruyant

- Le véhicule ne possède aucune plaque d’immatriculation

Toute information permettant de localiser ou d’identifier cet individu sera traitée confidentiellement sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 180205 070.