Laval participe au Défi des villes intelligentes

La Ville de Laval soumettra sa candidature au Défi des villes intelligentes. Cet important concours proposé par Infrastructure Canada représente pour les collectivités qui choisissent d’y participer une occasion de mettre en valeur des projets dont l’objectif est d’améliorer la vie des citoyens.

Dans le cadre de ce concours, afin de proposer une expérience enrichissante et des plus intéressantes aux résidents du centre-ville ainsi qu’à ses visiteurs, travailleurs, étudiants et entrepreneurs, la Ville de Laval souhaite notamment développer une application mobile.

« Nous avons choisi de nous inscrire au Défi des villes intelligentes en priorisant le centre-ville et l’aspect de la mobilité dans une optique où les projets intégrant, notamment, les données et technologies connectées peuvent contribuer à bonifier l’expérience citoyenne. Un centre-ville branché et intelligent se doit d’offrir une application où plusieurs dimensions seraient présentes afin de bonifier le quotidien de tous. Au final, nous maintenons le cap sur notre objectif d’en faire un secteur où il fait bon vivre, étudier, travailler, se divertir et où il est simple de se déplacer, d’y accéder et d’en repartir », précisait Marc Demers, maire de Laval.

Participer au Défi des villes intelligentes

Dans le cadre de ce défi, du 12 au 23 avril, les citoyens sont invités à se rendre sur le site www.repensonslaval.ca où ils peuvent commenter le contenu proposé pour l’application mobile et y ajouter leurs suggestions afin de la bonifier la proposition de Laval.

La Ville soumettra sa candidature d’ici le 24 avril prochain dans la catégorie réservée aux collectivités dont la population est inférieure à 500 000 habitants. Deux prix d’au plus 10 M$ seront octroyés aux lauréats dans cette catégorie.

Pour plus de détails sur le Défi des villes intelligentes : http://www.infrastructure.gc. ca/plan/cities-villes-fra.html

Pour participer au Défi avec la Ville de Laval : https://www.repensonslaval.ca/ defi