Suspect de vol qualifié à identifier

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public pour identifier un suspect ayant commis un vol qualifié à une station-service Esso, dans le secteur de Fabreville

Le 9 mars 2018, vers 20 h, le suspect se présente à la station-service. Une fois à l’intérieur, il montre au commis qu’il est armé d’un pistolet et lui demande l’argent de la caisse. L’employé dépose la caisse sur le comptoir, à la portée du suspect. Celui-ci prend l’argent lui-même et le dissimule dans ses vêtements et prend ensuite la fuite à pied.

Description du suspect :

Homme, race blanche, environ 30 ans

Mesure 1 m 73 (5’ 8’’) et pèse 82 kg (180 lb)

Portait un manteau noir avec 2 lignes blanches sur le bras, une ligne blanche sur le capuchon et un logo blanc à l’avant, une tuque noire, un chandail noir, un jeans bleu et des espadrilles avec semelles blanches.

Toute information permettant de localiser ou d'identifier cet individu sera traitée confidentiellement sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 1800309 072.