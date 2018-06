Une lavalloise de 15 ans est portée disparue depuis le 8 mai

Le Service de police de Laval est à la recherche de Maggy Lapierre, âgée de 15 ans. Le 8 mai dernier, elle a quitté son domicile pour aller à un rendez-vous, mais elle n’est jamais revenue chez elle. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité. Elle pourrait se trouver dans l’est de Montréal.

Maggy Lapierre est de race blanche et s'exprime en français. Elle mesure 1 m 50 et pèse 120 lb. Elle a les cheveux bruns et les yeux pers. Elle porte des piercings à la lèvre et au nez, en plus d'avoir un tatouage au poignet gauche. Au moment de sa disparition, elle portait au col roulé noir et des jeans.

Toute information permettant de retracer cette jeune fille sera traitée confidentiellement par la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911 en mentionnant le dossier LVL 180508 082.