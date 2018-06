Prenez un café avec les policiers du Service de police de Laval

Le Service de police de Laval invite les citoyens à venir rencontrer les policiers dans les transports publics de la ville, le 15 mai, à l'occasion de la journée provinciale Café avec un policier.

Entre 9 h 30 et 11 h 30, les citoyens pourront échanger avec les policiers à propos de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs idées.

Pour prendre un café avec un policier et discuter de leurs préoccupations, les citoyens sont invités à se rendre aux stations de métro Cartier et Montmorency, entre 9 h 30 et 11 h 30.

​En plus des activités de rapprochement avec la population initiée chaque année par notre service de police, sous de multiples formes, Café avec un policier est une occasion supplémentaire pour rencontrer certaines clientèles qui n'oseraient pas aborder un policier dans la rue ou appeler dans leur poste de quartier pour poser leurs questions.

Ce contact direct permet de recueillir de l'information, de détecter des problématiques et de trouver des solutions