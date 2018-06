L'AFPAD lance trois nouvelles capsules dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d'actes criminels

Pour souligner la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2018 sous la thématique Transformer la culture ensemble, l’AFPAD se démarquera par le lancement de trois capsules d’information en ligne depuis le 28 mai.

La cybercriminalité – Entrevue avec le Commandant Martin Desbiens-Côté, responsable des modules crimes technologiques et cyberenquêtes au SPVM, à propos de la prévention de la cybercriminalité et le changement des habitudes des utilisateurs.

La médiatisation – Entrevue avec Pierre Tourangeau, consultant en éthique et gestion des médias, concernant le rôle des médias lors d’un drame d’homicide, ainsi que les avantages et inconvénients de la médiatisation.

Les conséquences de l’homicide d’un proche – Témoignage de Christine Carretta, enseignante et auteure du livre Ma sœur, sauvagement assassinée, sur les conséquences physiques, psychologiques et familiales de l’homicide d’un proche, en plus des effets sur le retour au travail.

Le but visé par notre démarche est de mieux informer et sensibiliser la population afin de changer les perceptions et les comportements vis-à-vis les personnes touchées par un homicide.

L’AFPAD a également réalisé pour chacune des capsules un carton informatif qui résume chacun des sujets. Ces cartons seront distribués au kiosque de l’AFPAD lors du Colloque fédéral qui aura lieu au Hilton Lac-Leamy à Gatineau le 28 mai prochain.

À propos de l'AFPAD

Depuis sa fondation en 2005, l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD) représente plusieurs centaines de familles au Québec et entend poursuivre sa mission par le développement de nouveaux services et d’outils permettant à ses membres de briser l’isolement et de développer entre eux un lien de solidarité.