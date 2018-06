Travaux de forage sur l'autoroute 19 : planifiez vos déplacements

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route de fermetures complètes et partielles de jour de l'autoroute 19 (avenue Papineau) les 29 et 30 mai 2018. Celles-ci sont requises afin d'effectuer des relevés de forage.

Mardi 29 mai, de 10 h 30 à 15 h : Fermeture complète de l'autoroute 19 en direction sud, à la hauteur de l'autoroute 440

Mercredi 30 mai, de 11 h à 14 h : Fermeture de deux voies sur trois de l'autoroute 19 en direction sud, à la hauteur du boulevard Saint-Martin Est.

Lors des fermetures complètes, un détour balisé sera mis en place sur le réseau. À noter que les travaux nécessiteront également la fermeture des accotements de droite de l'autoroute 19 dans les deux directions, entre l'autoroute 440 et le boulevard de la Concorde, le 31 mai. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces fermetures pourraient être reportées.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.