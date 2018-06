Deux suspects recherchés pour vol qualifié

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public pour identifier des suspects ayant commis un vol qualifié sur un jeune homme de 18 ans.

Le 5 mars 2018, vers 14 h 25, dans le secteur Chomedey, la victime et ses deux amis se promenaient à pied dans un stationnement résidentiel. Les suspects sont allés à leur rencontre et ont ciblé la victime. Ils l’ont frappé à plusieurs reprises et lui ont volé son porte-monnaie.

La victime a réussi à s’éloigner pour contacter le 911, mais un deuxième suspect l’a suivi et l’a menacé de représailles s’il communiquait avec les policiers. Les suspects ont ensuite quitté. Les cartes bancaires de la victime ont été utilisées frauduleusement.

Description des suspects

Suspect 1 :

Homme, semblant arabe, environ 20 ans. Il mesure environ 1 m 80 et a les cheveux noir. Au moment des faits, il portait un manteau noir avec une sacoche noire.​

Suspect 2 :

Homme, semblant arabe, environ 20 ans. Il mesure environ 1 m 80 et a les cheveux frisés foncés. Au moment des faits, il portait un manteau noir avec les manches blanches et un bandeau de marque Nike.

Toute information permettant de localiser ou d’identifier cet individu sera traitée confidentiellement sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 18003005 031.