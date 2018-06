Six conseils pour éviter d’avoir une conduite dangereuse

Messages textes, cellulaire au volant, drogue , alcool et radio. Les distractions au volant sont nombreuses pour les conducteurs. Mais comment éviter d’avoir une conduite dangereuse pour soi et les autres?

CAA-Québec a dressé le palmarès des sept facteurs qui peuvent s’avérer mortels au volant.

Le premier: le cannabis. La légalisation prochaine de cette drogue en inquiète plusieurs. Rassurez-vous car les policiers possèdent les appareils nécessaires pour détecter la présence de marijuana dans le sang d’un conducteur. Il est donc important de ne pas consommer avant de prendre la route, tout comme l’alcool.

Le second est le cellulaire au volant. Vous ne pouvez vivre sans? Rappelez-vous qu’il est interdit de texter ou d’appeler avec son cellulaire quand on conduit. Enfeindre cette loi pourrait coûter cher soit quatre points d’inaptitude et une somme de 77,30 $ de plus au moment de renouveler ton permis de conduire.

Le troisième est de faire une sieste au besoin. Vous avez travaillé beaucoup et êtes fatigué? Faites une sieste de 20 ou 30 minutes avant de quitter le boulot et de rentrer à la maison. Ces quelques minutes de repos permettront d’accroître votre vigilance pour deux à trois heures. Ce n’est pas possible de dormir? Allez marcher, ça aura le même effet sur votre corps.

Le quatrième conseil est la ceinture de sécurité qu’on peut décrire comme un must. Fait intéressant: le poids d’une personne dont le véhicule roule à 50km est multiplié par 20 lors d’un impact. Non seulement le port de la ceinture est obligatoire par la loi, mais elle peut, littéralement sauver la vie d’une personne en cas d’accident.

Le cinquième est les facultés affaiblies. Vous avez quelques minutes de voiture à faire, vous n’avez pas bu tant que ça et vous sentez correct? En aucun temps, il n’est permis de conduire, ou d’avoir la garde d’un véhicule, en ayant les capacités affaiblies par l’alcool. Les conséquences peuvent être importantes.

La sixième et dernière recommandation est d’éviter d’avoir une conduite dangereuse. Grimper dans l’espace de chargement d’un camion peut sembler amusant aux premiers abords. Mais ce simple geste est considéré comme du surf de véhicule et peut coûter jusqu’en 3 000$ d’amende. À cela s’ajoute la perte de 12 points d’inaptitude…De quoi faire réfléchir.

Pour plus d’infos: https://ecoledeconduite.caaquebec.com/fr/outils-et-references/alcool-drogue-et-cellulaire-au-volant-7-faits/