Lucie Paquette plaide coupable à plusieurs chefs d'accusations

Le Service de police de Laval avise la population que Lucie Paquette, âgée de 53 ans, a plaidé coupable le 28 mai dernier, à plusieurs chefs d'accusations de fraude dont elle était accusée depuis un an.

L'enquête avait démontré qu'elle réussissait à convaincre ses victimes de lui remettre divers montants d'argent en promettant de leur en donner davantage par la suite. Au moment de son arrestation, le 30 mai 2017, six victimes, dont une personne âgée vulnérable, avaient porté plainte pour une somme dépassant le million de dollars. La médiatisation de ce dossier avait permis d'identifier sept victimes supplémentaires.

​Rappel des faits

L'accusée utilisait toujours le même stratagème pour convaincre ses victimes de lui remettre de grosses sommes d'argent. Elle établissait d'abord un lien de confiance en expliquant qu'elle était en attente d'un héritage considérable.

Elle affirmait que celui-ci était en litige à la cour et qu'il engendrait des déboursés importants de frais de notaire et d'avocat, qu'elle n'était plus en mesure de payer. Elle demandait alors de l'argent comptant, des chèques ou des virements bancaires en promettant plusieurs millions de dollars en retour, une fois qu'elle toucherait son héritage.

Condamnée à 6 ans de pénitencier​​

L'accusée, qui était détenue depuis son arrestation, a admis devant le juge Garneau de la Cour du Québec de Laval, avoir fraudé les treize victimes pour un total de 1,3 millions $. Le juge a qualifié son crime de « vil et très bas puisqu'elle s'est servie de la crédulité des personnes qui travaillent pour gagner leur vie ». Il l'a condamnée à six ans de pénitencier. Il s'agit d'une sentence exemplaire, considérant la vulnérabilité des victimes.

En 2007, Lucie Paquette avait plaidé coupable à des accusations de même nature à la Cour du Québec de Montréal, pour neuf dossiers ayant le même modus opérandi. Cette fois, c'était un montant totalisant 180 000 $ qui avait été dérobé à ses victimes.​

[ Source : laval.ca ]