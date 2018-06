Jeune fille de 17 ans portée disparue à Laval

Laurianne Robichaud, 17 ans, est activement recherchée par le Service de police de Laval.

La jeune fille aurait quitté son domicile le 22 juin prétextant vouloir aller rejoindre une personne de son entourage. Toutefois, elle ne serait jamais revenue.

Laurianne Robichaud est de race blanche et s'exprime en français. Elle mesure 1,67 mètre et pèserait environ 140 livres. Elle a les cheveux blonds et les yeux bruns. La couleur des cheveux de la jeune femme pourrait être modifiée.

Toute personne détenant de l'information concernant Laurianne Robichaud est invitée à communiquer, de façon anonyme, avec la Linge-info au 450 662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL180622 052.