Suspect de voie fait grave à identifier à Laval

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public pour identifier un suspect ayant asséné gratuitement un violent coup de poing à un homme de 46 ans.

Le 9 juillet dernier, à 18 h 05, la victime qui était devant le 541 boul. Curé-Labelle, a reçu un coup de poing par derrière. Le suspect a quitté la scène à la course. La victime est toujours dans un état critique au centre hospitalier et on craint pour sa vie.

Description du suspect

L'homme recherché est de race blanche et serait âgé d'environ 25-30 ans. Il mesure 1 m 83 (6') et pèse 82 kg (232 lbs). Il a les cheveux courts châtain-roux et porte une barbe de quelques jours. Lors des événements, il portait un chandail à manches courtes avec le logo MFC blanc, ainsi qu'un pantalon 3/4 noir et des espadrilles noires et blanches.

Toute information permettant de localiser ou d’identifier cet individu sera traitée confidentiellement sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 180709 072.