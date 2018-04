Le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, accueille à l’Assemblée Nationale 9 écoles de la circonscription le jour du dépôt du budget.

Mardi le 27 mars, jour du dépôt du budget, Nehemiah Sebam, président du Parlement du Mont-de-La Salle, ainsi que 45 élèves provenant de 9 écoles de la circonscription de Laval-des-Rapides ont eu le plaisir de visiter l’Assemblée Nationale du Québec, sous l’invitation du député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre des Finances, M. Saul Polo.

Cette visite a eu pour but de sensibiliser à la démocratie ces jeunes provenant du primaire et du secondaire. Ils ont eu la chance de visiter la bibliothèque de l’Assemblée Nationale du Québec, de dîner au restaurant Le Parlementaire, et d’assister à la période de question qui précédait la lecture du Budget 2018-2019.

« C’est très important pour moi de permettre à des jeunes de découvrir l’Assemblée Nationale, de leur faire découvrir les dessous de notre processus démocratique. Cette année, nous avons organisé la visite le jour du dépôt du budget, ce qui leur a permis de se retrouver au cœur de l’action. J’espère qu’ils rentreront avec plein de nouvelles connaissances et de souvenirs. »

Saul Polo, député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre des Finances.

« L’activité était très intéressante. La nouveauté de l’expérience la rendait très enrichissante. Ce sont habituellement des scènes qu’on voit à la télévision. En étant sur place, on a pu voir un autre côté des députés : leur franc-parler, leur combativité. C’est intéressant de voir qu’ils ne sont pas parfaits. L’ambiance entourant l’annonce du budget était intéressante. L’accueil du personnel de l’Assemblée national est toujours agréable et à la hauteur. La présence des deux attachés politiques du bureau de M. Polo nous a permis de pouvoir poser plein de questions. »

Bianca Thérien, 4e secondaire, ministre de la Justice et des Affaires sociales, École Mont-de-La Salle



« La beauté du parlement m’a saisi. Je ressentais l’histoire qui habite ces espaces. J’ai aussi vu à quel point c’était une vie effervescente de travailler à l’Assemblée nationale, et à quel point nos représentants travaillent fort. J’étais fasciné par le travail du président de l’assemblée et par son habileté à faire passer son message. »

Nehemiah Sebam, 5e secondaire, président de l’assemblée du Parlement du Mont et ministre de l’Éducation, École Mont-de-La Salle